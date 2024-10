Motorradkontrollen durch den Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Montabaur

Am Sonntag, den 06.10.2024, im Zeitraum von 11:00 Uhr – 15:00 Uhr, führten Kräfte des Zweiradkontrolltrupps, der Polizeidirektion Montabaur zum Ende der Motorradsaison Motorradkontrollen auf der L 325 bei Weinähr durch.

Die Beamten konnten ein positives Resümee in Hinsicht auf das Verhalten der Motorradfahrenden und des technischen Zustandes der Bikes ziehen

Bei der Kontrolle wurden 73 Zweiräder kontrolliert. In zwei Fällen wurden die erforderlichen Dokumente nicht mitgeführt. Hier wurde jeweils ein Mängelbericht ausgestellt und die Fahrer wurden verwarnt. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem auf die örtliche Beschwerdelage eingegangen, welche bei vielen Kradfahrenden auf Verständnis stieß.



