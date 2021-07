Montabaur-Gelbachtal: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kradfahrer

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der allein beteiligte Motorradfahrer in einer scharfen Linkskurve, zwischen den Ortsteilen Reckenthal und Wirzeborn, die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit einer Schutzplanke.

Der Kradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Bonner Klinikum geflogen werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

Weiterer Sachschaden entstand nicht.



