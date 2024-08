Montabaur Verkehrsunfallflucht in Allmannshausen -ZEUGEN GESUCHT

Am heutigen Mittag, ereignete sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf dem großen Parkplatz der Einkaufsmärkte im Stadtteil Allmannshausen.

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, gegen 12:00 Uhr, vor einer dort ansässigen Bäckerei. Als sie gegen 12:30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken, gegen ihre rechte Fahrzeugseite gestoßen ist und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. An dem Pkw der Geschädigten entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.



