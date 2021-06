Montabaur – Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich L312/L327, Verursacher flüchtig ***Zeugen gesucht***

Der Verursacher touchierte mit seinem PKW beim Einfahren auf die L327 einen aus Richtung Schulzentrum kommenden, schwarzen Kleinwagen, an dessen Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle unerlaubt in Fahrtrichtung Montabaur.

Den Angaben des Geschädigten nach handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug ebenfalls um einen schwarzen Kleinwagen. Dieser dürfte an der Fahrzeugfront Beschädigungen davongetragen haben. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang werden an die Polizeiinspektion Montabaur, 02602-9226-0, erbeten.



