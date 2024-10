Montabaur – Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr

Am Montag, den 07.10.2024, im Zeitraum von 14:30Uhr – 16:30Uhr wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Montabaur Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Montabaur durchgeführt.

Hierbei konnte eine Vielzahl an Verkehrsverstößen festgestellt werden. Insgesamt wurden 18 Verstöße gegen die Gurtpflicht, darunter zwei mit Kindern, sowie acht Verstöße aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, festgestellt und geahndet. Darüber hinaus konnte bei mehreren Kontrollen Mängel an Fahrzeugen, bzw. das Fehlen von Dokumenten erkannt werden. Den Fahrzeugführern wurde diesbezüglich ein Mängelbericht ausgestellt.



