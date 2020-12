Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 18:40 Uhr

Am Dienstag, 13. Oktober, 12.12 Uhr sollte ein Mercedes Sprinter aus dem Lahn-Dill-Kreis in der Alleestraße in Montabaur zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden.

Den Anhaltezeichen der Polizei kam der Fahrer nicht nach und flüchtete sofort über die Alleestraße in Richtung Limburg. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf und nach kurzer Strecke sprang der Beifahrer aus dem Fahrzeug und konnte durch eine Streife kontrolliert und seine Identität festgestellt werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Jordanier der in Hessen wohnt. Der Fahrer setzte seine Flucht noch eine kurze Strecke bis zur Rossbergstraße in Montabaur fort und sprang ebenfalls aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Nach ersten Ermittlungen könnten Verstöße gegen räumliche Beschränkungen Ursache für die Flucht gewesen sein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell