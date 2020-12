Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 04:20 Uhr

Montabaur

Montabaur – Unfallflucht auf REWE-Parkplatz / Zeugen gesucht

Am Freitag, 16.10.20, zwischen 13:00 u. 14:00 Uhr, kam es an der Zufahrt auf den Parkplatz des REWE-Marktes in der Hospitalstraße (Innenstadt)zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch das verursachende Fahrzeug.