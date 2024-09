Montabaur Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Am 02.09.2024 kam es gegen 12:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Bahnhofstraße 55 in 56410 Montabaur.

Anzeige



Laut Zeugenangaben touchierte ein Omnibus einen, in entgegen der Fahrrichtung am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW beim Vorbeifahren und verursachte Sachschaden.

Der Sachschaden an dem PKW könnte sich folglich am Heckbereich des PKW auf der Beifahrerseite befinden.

Der Omnibus entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die weiterführende Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Fahrzeugführer/in des geschädigten PKW bemerkte den Schaden nicht und fuhr von der Unfallörtlichkeit weg.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall beziehungsweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell