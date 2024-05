Montabaur – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit verletzter 14 jähriger Fahrradfahrerin

Am 08.05.2024 zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr war die 14 jährige Fahrradfahrerin im Begriff von der Neptunstraße in Montabaur in die Straße Am Himmelfeld einzubiegen.

Als ein PKW von der Straße Am Himmelfeld nach rechts in die Neptunstraße einbiegt, muss die Fahrradfahrerin in den Graben ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das Ausweichen in den Straßengraben kommt die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzt sich hierbei leicht.

Der PKW entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die gestürzte Fahrradfahrerin zu kümmern.

Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen SUV ohne angebrachtes Markenemblem mit orangenem Kennzeichenschild.



Sollten Sie den Vorfall bemerkt haben oder Hinweise zu dem PKW geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.



Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0



