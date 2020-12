Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 09:50 Uhr

Montabaur

Montabaur und Umgebung: Mehrere PKW Aufbrüche auf Friedhofsparkplätzen

Am Mittwoch, 14.10.2020 kam es in den Nachmittagsstunden in Montabaur, Staudt, Siershahn, Ebernhahn und Ransbach-Baumbach zu insgesamt fünf PKW Einbrüchen.