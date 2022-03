Montabaur – Schulgebäude durch Feuer beschädigt ***Zeugen gesucht***

Bislang unbekannte Täter hielten sich im v.g. Zeitraum im Bereich des Mensaeingangs auf und entzündeten dort größere Mengen Papier. Die Flammen beschädigten neben der angrenzenden

Außenwand auch ein Leitungsrohr, in welchem u.a. ein fortan defekts Internetkabel verlief. Der Sachschaden ist im hohen vierstelligen Bereich zu sehen. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.



