Montabaur

Montabaur – Sachbeschädigung durch Farbschmierereien ***Zeugen gesucht***

In der Nacht von Montag, 10.01.2022, auf Dienstag, 11.01.2022, wurden in der Alleestraße in Montabaur durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge und auch Wände mit unterschiedlichen Sprühfarben beschmutzt.