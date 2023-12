Montabaur: Polizeidirektion Montabaur unter neuer Leitung – Stefan Heimes ist neuer Direktionsleiter – Christof Weiterhagen wechselt nach Mainz

Stefan Heimes Foto: Polizeidirektion Montabaur

Die Polizeidirektion Montabaur steht seit dem 01. Dezember 2023 unter neuer Leitung.

Polizeidirektor Christof Weitershagen verlässt nach vier Jahren die Polizeidirektion Montabaur und übergibt das Zepter an seinen Nachfolger, Herrn Polizeidirektor Stefan Heimes. Polizeidirektor Weitershagen wird zukünftig das Lagezentrum im Mainzer Innenministerium leiten.

Polizeidirektor Heimes, der aus dem Rhein-Lahn-Kreis stammt und dort auch lebt, war zuvor als Leiter der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz tätig.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so Polizeidirektor Stefan Heimes.

Der offizielle Festakt zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Montabaur wird im kommenden Jahr vollzogen.

