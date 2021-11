Montabaur

Montabaur- Großbrand auf Firmengelände – 14 Fahrzeuge beschädigt

Montabaur. Robert-Bosch-Straße 1 (ots) – Am 28.11.2021, um 08:27 Uhr wurde ein Großbrand auf einem Firmengelände eines großen Abschleppunternehmens in der Robert-Bosch-Straße in Montabaur gemeldet.