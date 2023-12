Montabaur – Fahrten unter Drogeneinfluss ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer wurde am 26.11.2023 um 11:15 Uhr in der Straße Allmannshausen durch Beamte der PI Montabaur einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der aus der Verbandsgemeinde Westerburg stammende Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm bereits entzogen, da er unter Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Auch im Rahmen der heute durchgeführten Kontrolle konnten erneut Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Den Konsum von harten Drogen räumte der Fahrer ein, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird sich, auch aufgrund der Tatsache, dass bei ihm geringe Mengen an harten Drogen aufgefunden wurden, künftig strafrechtlich verantworten müssen.



Am 26.11.2023 um 21:00 Uhr wurde ein litauischer SUV in der Westerwaldstraße von Montabaur / OT Horressen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 22-jährige Fahrer stand dabei mit 1,38 Promille unter Alkoholeinfluss und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



