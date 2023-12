Montabaur – Diebstahl von Kennzeichenpaar ***Zeugen gesucht***

In der Nacht von Freitag, 24.11.2023, auf Samstag, 25.11.2023, wurden in der Robert-Bosch-Straße in Montabaur beide Kennzeichenschilder eines PKW entwendet.

Sie waren an einem schwarzen Jaguar angebracht, welcher im Gewerbegebiet Alter Galgen vor einem Autohaus geparkt war. Zwar dürften die Täter den Schutz der Dunkelheit ausgenutzt und nahezu unerkannt die Kennzeichen vom PKW entfernt haben, dennoch bittet die Polizei Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtigte Wahrnehmungen in dem vorgenannten Gewerbegebiet getätigt haben, sich unter 02602-92260 zu melden.



