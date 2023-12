Mogendorf – versuchter Einbruch in Bäckereifiliale ***Zeugen gesucht***

In der Nacht von Freitag, 24.11.2023, auf Samstag, 25.11.2023, versuchten bislang unbekannte Täter am Ortsrand von Mogendorf in eine Bäckereifiliale einzubrechen.

Symbolbild Foto: dpa

Bei dem Versuch sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft zu verschaffen wurde das Glas einer Seitentür erheblich beschädigt. Warum von der weiteren Tatausführung abgesehen wurde, ist bis dato unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der in Rede stehenden Nacht Nacht getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur, 02602 92260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell