Mogendorf – unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Am Samstag, 18.10.2023, gegen 18:20 Uhr, verursachte der Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse, älteres Modell, einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Mogendorf.