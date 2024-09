Mogendorf (L 307) – Presseabschlussmeldung – Schwerer Verkehrsunfall (Bezug zu ID 5461404)

Am Freitag, den 20.09.2024, ereignete sich gegen 07:46 Uhr auf der L 307, in Höhe des Einmündungsbereichs der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach der BAB3 (Fahrtrichtungsfahrbahn Köln), ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Fahrzeugen.

Der beschuldigte Fahrzeugführer fuhr hierbei mit seinem Pkw zunächst an der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach von der BAB3 ab und beabsichtigte im weiteren Verlauf über den Einmündungsbereich auf die L 307 in Fahrtrichtung Ransbach-Baumbach aufzufahren. Hierbei übersah er unter Missachtung der Vorfahrt den auf der L 307 aus Fahrtrichtung Ransbach-Baumbach kommenden, bevorrechtigen Pkw der geschädigten Fahrzeugführerin. Es kam folglich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Geschädigte wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gerettet werden. Sie wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Mogendorf uns Siershahn, zwei Rettungswagen und ein Notarzt des Regelrettungsdienstes sowie Kräfte der Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Montabaur.



