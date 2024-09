Möglicher Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am 06.09.2024, gegen 13:35 Uhr ereignete sich in Höhr-Grenzhausen, in der Teplitz-Schönauer-Straße ein möglicher Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind.

Ein ca. achtjähriges, Mädchen mit einem lilafarbenen Schulranzen, querte mit seinem Trittroller die Teplitz-Schönauer-Straße direkt hinter einem haltenden Bus. Hierbei touchierte es mit dem Lenker des Rollers den in Gegenrichtung fahrenden Pkw, verliert das Gleichgewicht und fällt zu Boden.

Im weiteren Verlauf fährt es auf dem Roller unvermittelter Dinge in Richtung Turnstraße davon. Ob das Kind verletzt wurde ist nicht bekannt.

Die verantwortlichen Eltern werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.



