Mögliche hilflose Person

Am Abend des 5.2022 wurden im Bereich „Unteres Weinberghaus“ in einem Hang Stimmen von Personen wahrgenommen, die sich möglichweise in einer hilflosen Lage befanden.

Zur Absuche des unwegsamen Geländes wurde der Hubschrauber angefordert.

Bei der Absuche konnten dann keine Personen festgestellt werden.



