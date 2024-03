Miehlen – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit drei verletzten Personen

Die den Unfall verursachende Fahrzeugführerin befuhr die L 335 von Nastätten kommend in Fahrtrichtung Dachsenhausen. An der Einmündung nach Ruppertshofen beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie das ihr entgegenkommende Fahrzeug. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die insgesamt drei Fahrzeuginsassen wurden allesamt leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An der Unfallstelle wurde der Verkehr zeitweise durch die Feuerwehr Miehlen und die Polizei geregelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen



Telefon: 06771/9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell