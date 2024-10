Miehlen

Miehlen – Unfallflucht auf Parkplatz an der L323

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Freitag 25.10.2024, in der Zeit von ca. 16:15 bis 16:45 Uhr, kam es in Miehlen auf dem Parkplatz am Sportplatz an der L323 zu einer Verkehrsunfallflucht.