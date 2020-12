Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 21:40 Uhr

Meudt

Meudt- Verkehrsunfallflucht bei einer Arztpraxis in Meudt – Zeugenaufruf!

Am Donnerstag, den 13.08.2020 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße, in 56414 Meudt zu einem Verkehrsunfall.