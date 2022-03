Mehrere versuchte Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Die Fahrzeuge waren z.T. in verschiedenen Straßen geparkt.



Wem ist diesbezüglich was verdächtiges aufgefallen, z.B. Geräusche, Personen etc.?



Hinweise bitte werden erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg





Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



