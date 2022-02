Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt

So konnten die Beamten gegen 14:00 Uhr, im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Konsumutensilien, sowie eine kleinere Menge Marihuana sicherstellen. Gegen den Beschuldigten, welcher unter einer Bewährungsstrafe steht, wurde durch die Beamten eine Strafanzeige gefertigt.

Gegen 18:00 Uhr am selbigen Tag, konnte die Beamten der Polizeiinspektion Westerburg, im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Stadtgebiet Westerburg, einen Dealer auf frischer Tat ertappen. Dieser gab an einen weiteren Beschuldigten eine Kleinmenge Kokain/Amphetamin ab.

Gegen beide Personen wurde ebenfalls eine Strafanzeige hinsichtlich dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.



