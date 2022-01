Mehrere Verkehrsunfälle nach Blitzeis

B8 zwischen Herschbach (Oww) und Hahn am See (ots) – Am 28.01.2022 gegen 07:20 Uhr kam es auf der B8 zwischen Hahn am See und Herschbach (Oww) in Höhe Mähren aufgrund Blitzeis zu mehreren Verkehrsunfällen mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen.