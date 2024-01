Mehrere Verkehrsunfälle mit teils schwerverletzten Personen auf Grund winterglatter Fahrbahn

Dienstgebiet Polizei Westerburg (ots) – Am Samstag, den 13.01.2024 kam es im Laufe des Nachmittages auf Grund winterglatter Fahrbahn zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa



Gegen 16.05 Uhr kam ein PKW auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 32-jährige Fahrerin wurde schwer und die 7-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Gegen 17.13 Uhr kam es auf der L288 im Bereich der Einmündung nach Hinterkirchen ebenfalls zu einem Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 21-jährige Fahrerin kollidierte mit einer Verkehrsinsel und überschlug sich danach.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 17.26 Uhr auf der L295 in der Gemarkung Niederroßbach.

Hier kam es zum Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen, bei dem der 31-jährige Unfallverursacher und die 37-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden PKW schwer und der Fahrer des entgegenkommenden PKW leicht verletzt wurden.

Weiterhin kam es zwischen 18.45 Uhr und 20.05 Uhr zu drei weiteren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet, bei denen zum Glück niemand verletzt wurde und es nur bei Sachschaden blieb.

In zwei Fällen konnten Sommerreifen bei den beteiligten Fahrzeugen festgestellt werden.

Alle Verkehrsunfälle ereigneten sich auf winterglatter Fahrbahn.

Die Polizei Westerburg weißt nochmals ausdrücklich auf die vorgeschriebene Winterbereifung bei der aktuellen Wetterlage hin, sowie die Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen.



