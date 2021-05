Sankt Goarshausen

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis

Nachdem es am vergangenen Dienstagnachmittag bereits zu einer Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt Sankt Goarshausen gekommen war, sprayten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, den 14.05.2021 auf Samstag, den 15.05.2021 erneut Graffitis auf die Außenwände des Imbisses am Bootsanleger des Düsseldorfers in der Heinrich-Heine-Straße in Sankt Goarshausen.