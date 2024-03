Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten PKW in Wirges

In der Nacht von Freitag 15.03.2024 auf Samstag 16.03.2024 kam es in der Ortslage von Wirges zu drei Sachbeschädigungen an geparkten PKW.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Hochstraße und der Neue Straße zwei Fahrzeuge durch Zerkratzen des Lacks mit einem spitzen Gegenstand. In der Dr. Luschberger Straße wurde bei einem weiteren abgestellten Ford die Heckscheibe eingeschlagen. Es entstanden Schäden von insgesamt 4000 Euro. Hinweise zu den drei Taten nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 – 92260 entgegen.



