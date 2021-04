Mehrere Diebstähle aus PKW ***Zeugen gesucht***

In der Nacht vom 02. auf den 03.04.2021 kam es in Diez (Stadtteil Freiendiez) zu bisher fünf angezeigten Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen.

Hierbei ging der noch unbekannte Täter immer auf die gleiche Weise vor: Er überwand die Fahrzeugverriegelung, um schadensfrei in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen, durchsuchte dieses und entwendete in vier Fällen diverse Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de).



