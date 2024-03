Mehrere Delikte während Verkehrskontrollen festgestellt

Zunächst wurde bei einer 34jährigen Pkw-Fahrerin aus der VG Bad Ems-Nassau bei einer Kontrolle gegen 15:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Montabaur festgestellt, dass diese nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Somit wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Um 16:30 Uhr wurden bei einem 29jährigen Pkw-Fahrer aus der VG Bendorf bei einer allg. Verkehrskontrolle in Wirges, Jahnstraße, drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Daher wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren erfasst.

Um 16:35 Uhr ergaben sich die gleichen Verdachtsmomente auf Vorliegen einer Fahruntüchtigkeit durch den Konsum von Betäubungsmittel bei einem 21jährigen Pkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen, der in der Bahnallee in Montabaur überprüft wurde. Auch hier war eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt die Konsequenz.

Weiterhin fiel einer Streifenwagenbesatzung in Montabaur, Albertstraße, eine 38jährige Frau auf einem sogenannten E-Scooter auf, die ihr Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert hatte. Hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das PflichtVersG eingeleitet.



