Mehrere alkoholisierte PKW-Fahrer und eine (letztlich grundlose) Verfolgungsfahrt

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurden daher eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Am Sonntag, den 27.03.2022 kam um 18:15 Uhr einer Streifenbesatzung der PI Hachenburg in Kirburg am Einmündungsbereich B414/L287 ein aus FR Langenbach b.K. kommender 23-jähriger Fahrer eines VW Golf GTI entgegen.

Während der Streifenwagen gewendet wurde, um den VW Golf einer Kontrolle zu unterziehen, bog dieser auf die K61 in FR Unnau ab und beschleunigte so stark, dass der Streifenwagen trotz einer Geschwindigkeit von über 140 km/h nicht mehr auf diesen aufschließen konnte. Da jedoch das Kennzeichen zuvor abgelesen werden konnte, konnte der Fahrer an der Halteranschrift angetroffen werden.

Als Grund für seine Flucht gab dieser an, zuvor mehrere Bier konsumiert und daher Angst um seinen Führerschein gehabt zu haben, da er aufgrund des Wendemanövers des Streifenwagens mit einer Verkehrskontrolle gerechnet hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab jedoch einen strafrechtlich nicht relevanten Wert, so dass dessen Befürchtung grundlos war. Da der 23-jährige der angedachten Verkehrskontrolle jedoch durch Erzielen der höchstmöglichen Geschwindigkeit entging, erwartet diesen nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen.



Am Sonntag, den 27.03.2022 wurde um 19:10 Uhr in der Wiesenstraße in Langenbach bei Kirburg durch Beamte der PI Hachenburg ein 46-jähriger Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Gegen den 46-jährigen Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



