Marzhausen – B414 nach Unfall zeitweilig gesperrt

Eine 76jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Hachenburg war aus einem Feldweg in die Bundesstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugführers missachtet. Beide kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die B414 zeitweise gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu entsprechendem Stau führte.



