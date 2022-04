Mann unterschlägt hochwertiges E-Bike nach Probefahrt

Am Montag, den 11.04.2022, gegen 12.10 Uhr kam es in einem Zweiradgeschäft in Niederroßbach zur Unterschlagung eines hochwertigen E-Bikes im Wert von 7.000EUR. Ein Mann zwischen 40-50 Jahren, etwa 180cm groß, kräftige Figur, bekleidet mit dunklem Oberteil und braunem Hut führte eine Probefahrt mit einem E-Bike durch und kam nicht mehr zurück.

Niederroßbach (ots) –



Am Montag, den 11.04.2022, gegen 12.10 Uhr kam es in einem Zweiradgeschäft in Niederroßbach zur Unterschlagung eines hochwertigen E-Bikes im Wert von 7.000EUR.

Ein Mann zwischen 40-50 Jahren, etwa 180cm groß, kräftige Figur, bekleidet mit dunklem Oberteil und braunem Hut führte eine Probefahrt mit einem E-Bike durch und kam nicht mehr zurück.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Obera Rise M20, dunkelblau mit orangefarbener Aufschrift und goldenfarbener Tauchrohrfedergabel.

Die Polizei Westerburg bittet um Hinweise, wer zum Tatzeitpunkt den beschriebenen Mann und/oder das Fahrrad gesehen oder wahrgenommen hat.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell