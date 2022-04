Luckenbach/Atzelgift – Diebstahl aus unverschlossenen Pkw – Hinweis der Polizei Hachenburg

In den letzten 2 Wochen kam es durch unbekannte Täter in den Ortslagen Luckenbach und Atzelgift zu Diebstählen von Wertgegenständen aus unverschlossenen Pkw.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hachenburg daraufhin keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen und die Pkw ordnungsgemäß zu verschließen.



Etwaige Zeugenhinweise auf mögliche Täter der Diebstähle erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.



