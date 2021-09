Hachenburg

Luckenbach, Leystraße – Unfallflucht, geparkter Pkw beschädigt; Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 15.09.2021, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 21:40 Uhr, parkte der Geschädigte den Pkw VW-Golf in Luckenbach, Leystraße, am dortigen Straßenrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung.