Hellenhahn-Schellenberg

LKW im Graben – umfangreiche Bergungsmaßnahmen erfordern Straßensperrung

Hellenhahn-Schellenberg – B255 (ots) – Am 20.10.2023 kam ein LKW auf der B255 von Hellenhahn-Schellenberg kommend in Fahrtrichtung Höhn (bei Kilometer 2,2) auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben.