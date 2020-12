Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 02:31 Uhr

Liebenscheid

Liebenscheid – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verursacht

Am 30.10.20, gegen 22.35 Uhr, verlor ein 24 Jahre alter Mann in einer Linkskurve in der Ortslage Liebenscheid die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun sowie einem Verkehrszeichen.