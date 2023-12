Leuterod: Zeugenaufruf – Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 21.12.2023 um 22:35h wurde der Polizei Montabaur ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug gemeldet welches von Siershahn in Richtung Leuterod geführt wurde.

Der Mitteiler befand sich hinter dem PKW Seat und teilte den Standort fortlaufend mit. In der Ortslage Leuterod in der Hauptstraße geriet der Seat in den Gegenverkehr und kollidierte hier beinahe mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Das entgegenkommende Fahrzeug konnte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern. Im weiteren Verlauf setzte das Fahrzeug die Fahrt fort. Der Fahrer wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden da dieser als Geschädigter des „Beinahe-Unfalls“ gesucht wird.



Der Seat konnte durch die eingesetzten Beamten in der Ortslage Boden festgestellt werden. Dieser entzog sich zunächst der Kontrolle und konnte schlussendlich nach einer kurzen Verfolgungsfahrt angehalten werden. Der 63-jährige beschuldigte Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss; ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde zum Zwecke der Entziehung sichergestellt.



