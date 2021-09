Lautert-Bogel-Niederwallmenach

Lautert-Bogel-Niederwallmenach – Aufbruch/Diebstahl von Kaugummiautomaten

Am vergangenen Wochenende, also von Freitag, dem 17.09.21 bis Sonntag, dem 19.09.21, wurden in den Ortschaften Lautert, Bogel und Niederwallmenach jeweils an der Straße befindliche Kaugummiautomaten aufgebrochen und deren Inhalt teilweise entwendet.