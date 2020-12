Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 11:00 Uhr

Im Zeitraum vom 08.08.2020 16:00 Uhr bis zum 09.08.2020 08:15 Uhr kam es in Langenscheid, Lahnstraße 8 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Verursacher die Fahrertür des geschädigtem PKWs. Ermittlungen ergaben, dass zu diesem Zeitpunkt eine private Feier in direkter Nähe stattfand. Hierbei fiel ein weißer Pick-Up auf, welcher als Verursacher in Frage kommt. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.



