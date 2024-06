Langenhahn – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 31.05.2024, gegen 18 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen aktuellen Auffahrunfall in Langenhahn-Hölzenhausen informiert, wobei der Unfallverursacher im Begriff war, die Unfallörtlichkeit zu verlassen.

Durch den Geschädigten wurde hiesige Dienststelle ständig über den aktuellen Standort des Flüchtigen auf dem Laufenden gehalten, sodass dieser durch die eingesetzten Beamten schließlich auf der Umgehungsstraße Westerburg gestoppt werden konnte. Im Rahmen der nun folgenden Verkehrsunfallaufnahme konnte auch das Motiv der Flucht in Erfahrung gebracht werden: Der 33-jährige rumänische Staatsangehörige stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. In der Folge wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



