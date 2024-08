Langenhahn OT Hölzenhausen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch gespannten Stacheldraht über einem Weg

Langenhahn OT Hölzenhausen (ots) – Am 19.08.2024, ca. 06:35 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrrad die geteerte Fortsetzung der Straße „Neuer Weg“ in Langenhahn OT Hölzenhausen.

Im Bereich einer Weide war ein in der Dämmerung kaum sichtbarer Stacheldraht in einer Höhe von ca. 1m über dem Boden quer über den Weg gespannt. Der Verkehrsteilnehmer konnte noch rechtzeitig bremsen, um seinen Sturz zu verhindert, aber kollidierte mit dem Draht, sodass sein Fahrrad verkratzt wurde und sich der Draht im Hinterrad verfing.



Hinweisen zu Folge soll in der Nähe ein Fest/Veranstaltung stattgefunden haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.



