Langenbach bei Kirburg- Diebstahl in zwei Fällen und Sachbeschädigung – ZEUGEN GESUCHT

Zudem beschädigten die unbekannten Täter die Eingangstür und eine Deckenlampe.



In der Zeit vom 26.01.2024 bis 29.01.2024 wurde durch unbekannte Täter in der Straße, Unter den Stöcken, in Langenbach bei Kirburg, ein Kinderfahrrad (MTB, Diamont, 20 Zoll, Farbe: Grün/Petrol) vom Grundstück des Geschädigten entwendet.



Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662-95580 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Tel.: 02662-95580





