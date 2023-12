Ladendieb flüchtet mit dem Diebesgut

Am Mittwoch, den 22.11.2023, gegen 18.08 Uhr kam es im Kaufland in Westerburg zu einem Ladendiebstahl.

Symbolbild Foto: dpa



Durch Mitarbeiter wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie er Waren in die Bauchtasche steckte und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne diese Waren zu bezahlen.

Im Bereich des Ausganges wurde die Person dann durch zwei Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert, stehen zu bleiben und die Waren auszuhändigen.

Der Ladendieb ignorierte dies jedoch, schlug einem der Mitarbeiter gegen die Brust, so dass er unerkannt mit dem Diebesgut flüchten konnte.

Die Person war ca. 180cm groß, männlich und trug einen 7-Tage-Bart.

Sie trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Steppjacke, sowie eine schwarze Wollmütze.

Die Polizei Westerburg bittet nun Zeugen, die das Geschehen mitverfolgt haben oder Hinweise zu der oben aufgeführten Person machen können, sich unter der Telefonnummer 02663/98050 zu melden.



