L 305 – Selters – Gefährdung des Straßenverkehrs durch gefährliches Überholmanöver

Am 25.08.2024 um 16:30h wurde der Polizei Montabaur ein PKW Lexus gemeldet welcher auf der L305 zwischen Selters und Herschbach durch gefährliche Überholmanöver aufgefallen sei.

Konkret wurden hier zwei entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet und mussten stark abbremsen da es ansonsten zum Zusammenstoß gekommen wäre. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei an ob es hier weitere Zeugen oder Geschädigte gibt. Diese werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.



