Nassau

Kraftfahrzeugdiebstahl

Am Freitag, den 09.10.2020, im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 19:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz in der Gemeindestraße Neuzebachweg 2 in 56377 Nassau ein blauer Pkw Opel Combo-C entwendet.