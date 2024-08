Kradfahrer durch Unfall tödlich verletzt

„Schliem“, aus Richtung Zollhaus kommend in Richtung Katzenelnbogen. In einer Rechtskurve kam er aus bisher nicht geklärter Ursache zu Fall, rutschte zusammen mit dem Krad nach links über die Fahrbahn und prallte hier gegen die Leitplanke. Das Krad wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der mit einer Person besetzt war. Diese wurde nicht verletzt.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Kradfahrer vor Ort an seinen erlittenen Verletzungen.

Die Strecke zwischen Zollhaus und Allendorf war für die Unfallaufnahme ca. 4 Stunden gesperrt.

Neben den polizeilichen Kräften waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, ein Rettungswagen und mehrere Ersthelfer vom DRK vor Ort.



