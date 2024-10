Kontrollmaßnahmen durch die Polizei Westerburg

Zu Beginn der 44. KW wurden durch die Polizeiinspektion Westerburg im Rahmen besonderer Einsatzmaßnahmen verstärkt Fahrzeugführer in den Abendstunden kontrolliert.

Anzeige

Hierbei konnten mehrere Personen ohne Fahrerlaubnis am Steuer und mehrere Fahrer, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, festgestellt werden. Diesen Personen wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Besondere Nachwirkungen hatte die Kontrolle für einen männlichen PKW-Fahrer, welcher ohne Fahrerlaubnis und mit vermutlich gestohlenem PKW und gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Neben den aufgeführten Straftaten war der Herr zu einer längeren Haftstrafe verurteilt, welche er bisher nicht angetreten hatte. Er wurde wenig später in der JVA abgegeben.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell